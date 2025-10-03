В Госдуме предложили службам такси ввести программу лояльности для льготников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил службам такси ввести программы лояльности или другие скидки для льготников. Об этом он рассказал 360.ru.

По его словам, такими льготами могли бы пользоваться, например, пенсионеры, инвалиды или ветераны боевых действий.

«Это будет только подчеркивать их социальную ответственность. Это всячески можно приветствовать и, пользуясь случаем, призвать всех, кто этим занимается, такие возможности рассмотреть», — добавил Нилов.

При этом депутат отметил, что стоимость поездки регулирует рынок, поэтому обязать вводить такие льготы никого нельзя.

