Минпромторг назвал марки автомобилей, которые можно будет использовать в такси

Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, подходящих под требования нового закона о локализации такси. В него вошли более 20 моделей от шести российских брендов, сообщил ведомство в мессенджере Max .

В списке — машины марок Lada (Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel), УАЗ (Патриот, Хантер), Sollers (SP7), Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE), Voyah (Free, Dream, Passion) и «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Закон вступит в силу 1 марта 2026 года, но для Калининградской области, а также Сибирского и Дальневосточного федеральных округов предусмотрены отсрочки.

Ведомство пояснило, что список носит предварительный характер и предназначен для информирования участников рынка и планирования закупок. Перечень будет расширяться по мере появления новых моделей.

Напомним, Совет Федерации утвердил закон весной. Согласно документу, в реестр такси будут включаться только автомобили, набравшие необходимое количество «баллов локализации» — система оценки учитывает долю российских комплектующих и степень сборки в стране. Для машин, уже зарегистрированных в региональных реестрах до 1 марта 2026 года, требования действовать не будут.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что из-за закона о локализации свыше 200 тысяч таксистов, работающих на собственных машинах, будут вынуждены уйти с рынка.