В Госдуме предложили помочь деньгами пострадавшему от БПЛА бизнесу

«Новые люди» предложили выдавать беспроцентный кредит для пострадавших от БПЛА

Пострадавшему от атак беспилотников бизнесу необходимо предоставлять беспроцентный кредит для компенсации убытков. С таким предложением выступили депутаты партии «Новые люди», сообщило РИА «Новости» .

Предложение они направили главе правительства Михаилу Мишустину. Парламентарии уточнили, что механизм можно распространить на юридических лиц и ИП, которым причинен ущерб в результате атак БПЛА или обстрелов.

Основанием для предоставления кредита может быть признание предпринимателя пострадавшим на основании документов правоохранительных органов или местного самоуправления, акта обследования поврежденного имущества.

Депутаты уверены, что инициатива снизит риск увольнений и закрытия бизнеса, ускорит восстановление пострадавших предприятий и сохранит налоговые поступления, а также экономическую активность.

Только за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили в небе над российскими регионами 323 беспилотника ВСУ.