В Госдуме предложили отдыхать 31 декабря, но работать 8 января

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать последний день года нерабочим на постоянной основе, перенеся выходной с 8 января. Об этом депутат рассказал 360.ru.

Он подчеркнул, что последние годы правительство ежегодно «в ручном режиме» делает 31 декабря выходным днем.

«В трудовом кодексе у нас зафиксированы нерабочие праздничные дни, и у правительства есть право делать на очередной календарный год перенос для оптимизации времени отдыха и времени работы. По трудовому кодексу 31 декабря — обычный рабочий день», — пояснил он.

Депутат вспомнил 2019 и 2020 годы. Тогда правительство не сделало 31 декабря выходным днем, и в стране началась «календарная вакханалия». Некоторые регионы самостоятельно приняли решение о выходном дне. Но первые лица субъектов не имеют права вводить выходной день для всех работодателей, подчеркнул Нилов.

Тогда дискуссия вышла на уровень президента, и он призвал руководителей регионов сделать 31 декабря выходным днем. В 2020 году это удалось сделать как раз «в ручном режиме».

«Позже у нас 31 декабря совпадало с субботой, с воскресеньем. И вот на протяжении последних нескольких лет правительство заранее переносит выходные дни, чтобы 31 декабря был выходным днем», — добавил депутат.

Он с коллегами предложил сделать 31 декабря официальным выходным днем. Это решение основано на длительных обсуждениях и опросах, которые показали, что люди не хотят работать в этот день.

«Мы же понимаем, что 31-го числа никакой нормальной работы нет. Полурабочий день, уже мысли все о доме, о порядке, о подготовке, о празднике», — сказал Нилов.

Ранее HR-специалист Сергей Муравьев рассказал, что россияне могут продлить новогодние каникулы в 2026 году, если оформят отпуск на 29 и 30 декабря. В таком случае каникулы увеличатся до 16 дней, что станет полной перезагрузкой. Аналогичным образом можно поступить, взяв отпуска в феврале, марте, июне и ноябре.