Россиянам рассказали, как продлить новогодние праздники в 2026 году

Россияне могут продлить новогодние каникулы в 2026 году, если оформят отпуск на 29 и 30 декабря. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев.

«Если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней. В этом году 31 декабря тоже выходной», — уточнил эксперт.

Муравьев отметил, что всего лишь два отпускных дня помогут отдохнуть более двух недель. Это будет полноценная перезагрузка.

Аналогичным образом можно поступить, взяв отпуска в феврале, марте, июне и ноябре. В частности, в феврале можно взять отпускные дни с 24 по 27 число, тогда на отдых придется девять дней подряд.

Муравьев также назвал самые выгодные по деньгам месяцы для отпуска в 2026 году. Это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

Согласно постановлению о выходных и праздничных днях, подписанных премьер-министром Михаилом Мишустиным, россияне смогут отдохнуть 12 дней на новогодние праздники и три — на майские.