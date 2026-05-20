Юрист Чирикова объяснила, что выплаты за долгий брак варьируются в зависимости от региона

Вопрос денежного поощрения за продолжительный брак не регулируется на федеральном уровне — это прерогатива региональных властей, сообщила старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с RT .

По ее словам, одном субъекте России выплата к 50-летию совместной жизни может составлять несколько тысяч рублей, а в другом — быть выше.

Например, Москва поощряет супругов начиная с 50-летия и продолжает при каждом последующем юбилее. Аналогичные программы действуют в Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане и других регионах.

Помимо денежных выплат, в некоторых регионах супругам могут вручать памятные медали или подарочные наборы, а также предоставлять льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг или путевки в санатории.