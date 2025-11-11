В Госдуме предложил удвоить фиксированную выплату к пенсии

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил удвоить фиксированную выплату к страховой пенсии для российских пенсионеров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обращение политика к премьер-министру.

Парламентарий направил предложение провести индексацию Михаилу Мишустину. Инициатива предполагает увеличение выплаты с 8 907 до 17 815 рублей.

«Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе», — пояснил Миронов.

Он отметил, что текущий размер выплаты перестал соответствовать реальным потребностям. Ежегодная индексация этого показателя осуществляется по решению правительства.

Изначально выплата создавалась как гарантированный базовый компонент пенсии. Со временем ее эффективность для обеспечения минимального дохода снизилась.

Ранее эксперт Президентской Академии рассказал, что любой россиянин сможет выйти на пенсию с ежемесячной выплатой в размере 50 тысяч рублей, если будут иметь не менее 15 лет страхового стажа и зарабатывать от 230 тысяч.