В Госдуме потребовали усилить контроль за продажей пиротехники

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов обратился к Михаилу Мишустину, премьер-министру России, с предложением ужесточить контроль за продажей пиротехники в новогодние праздники. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарий предложил организовать межведомственный контроль для более тщательной проверки маркировки и условий хранения. По его мнению, это поможет выявить и пресечь нелегальный оборот продукции.

«Перед Новым годом фейерверки, хлопушки, петарды, бенгальские огни традиционно разлетаются как горячие пирожки. Люди берут их оптом, в розницу, а потом локти кусают, слезы льют. Из-за некачественной пиротехники и неумелого обращения с фейерверками они получают травмы и ожоги. Всплеск травматизма происходит каждые новогодние праздники, но людей это ничему не учит», — подчеркнул Миронов.

Пиротехнику продают повсюду: в супермаркетах, онлайн-магазинах, на маркетплейсах и в специализированных точках. Некоторые предприимчивые продавцы, несмотря на штрафы, пытаются торговать ею прямо на улице, добавил лидер «Справедливой России». Часто у них нет сертификатов соответствия и инструкций на русском языке.

Как подчеркнул Миронов, в случае ЧП после праздников будет сложно найти ответственных.

«Хуже всего, что фейерверки продают даже несовершеннолетним», — отметил парламентарий.

По закону это запрещено, но не каждый продавец проверяет паспорт покупателя перед новогодними праздниками. Магазинам важно продать как можно больше, ведь предновогодние продажи — их главный источник дохода.

«На рынке пиротехнических изделий надо наводить порядок. Нужны комплексные проверки, выявление нарушителей. Конечная цель — предотвращение пожаров и защита здоровья граждан», — заключил Сергей Миронов.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь более 15 российских регионов останутся без фейерверков. Местные власти запретили использование пиротехники.