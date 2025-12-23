Свыше 15 регионов России в Новый год останутся без фейерверков

Без фейерверков в новогоднюю ночь останутся более чем 15 российских регионов. Использование пиротехники местные власти запретили, сообщил Telegram-канал Shot .

Полностью отменили пиротехнические шоу в Уфе, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Иркутске и Красноярске. Их не будут устраивать в Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске и Краснодарском крае (Геленджике и Сочи).

В Новороссийске запуск салютов ограничили с 29 декабря по 11 января, в Анапе от использования пиротехники попросили воздержаться, как и в Омске.

В регионах, где фейерверки не запрещали, установят стенды с информацией о безопасных способах запуска пиротехники. Узнать, где расположены площадки для салютов, можно будет на сайтах районных администраций. Такие данные в том числе будут публиковать во Владивостоке, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где официально праздничное шоу устраивать не собираются.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с 360.ru отмечал, что от фейерверков стоило бы отказаться до окончания спецоперации.