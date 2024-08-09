Фейк: в России объявят новую волну мобилизации

В Сети появились сообщения о том, что в России из-за атак украинских боевиков в Курской области начали готовить новую волну мобилизации. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Украинские Telegram-каналы стали распространять посты с предупреждениями о начале новой волны мобилизации. В качестве подтверждения авторы ссылались на депутата Госдумы Алексея Журавлева.

Правда

Парламентарий действительно публиковал пост в своем Telegram-канале, в котором он высказался о необходимости присвоить Украине статус государства-террориста. Он осудил нападение ВСУ на мирные города и жилые кварталы, а также высказал частное мнение, что России следует подготовить мобилизационный резерв для противостояния с Западом.

Военные эксперты оценивают ситуацию несколько иначе. Например, полковник в запасе Михаил Ходаренок в эфире «Вести FM» заявил, что мобилизация вряд ли потребуется. По его словам, ВС России имеют достаточное количество ресурсов, чтобы устранить угрозы в Курской области. Эксперт добавил, что в ближайшее время ситуация в приграничье нормализуется.

Данные о том, что перед Россией не стоит вопрос мобилизации, подтвердил и член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он сообщил, что у страны достаточно сил для решения всех поставленных задач.

Он констатировал, что в России «под 700 тысяч контрактников», поэтому в ближайшее время она достигнет всех целей, о которых докладывал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Сообщения о грядущей волне мобилизации из-за обстановки под Курском оказались фейком, который распространяли проукраинские ресурсы. По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Заварзина, масштаб вторжения ВСУ не такой большой, чтобы российским войскам потребовались дополнительные ресурсы. Он объяснил, что армия имеет все, чтобы выполнить задачи, поставленные Генштабом.