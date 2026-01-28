В Госдуме объяснили запрет на фотосъемку заседаний заботой о психике фотографов

Введение запрета на фотосъемку пленарных заседаний Госдумы связано с заботой о психическом здоровье самих фотографов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его слова привел телеграм-канал «Подъем» .

Володин пояснил, что для народных избранников на первом месте работа, а затем идут телевидение и фотографы.

«Зачем из работы делать показуху? Способствовать развитию не очень правильных черт характера — подсмотреть, подглядеть. Вдруг кто-то зевнул, посмотрел не ту книгу, не то потрогал. И вы момент ухватили. И целый день на этих моментах жизнь строите. К чему это приведет? К отклонениям психики», — подчеркнул он.

Фотокорреспондентам запретили снимать пленарные заседания Госдумы с 21 января. В палате уточняли, что балкон в зале теперь предназначается лишь для телеоператоров федеральных каналов.