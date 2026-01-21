Фотокорреспондентам запретили снимать пленарные заседания Госдумы

Госдума ограничила работу фотокорреспондентов во время пленарных заседаний. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Фотографов 21 января не пустили на пленарное заседание. Позже в пресс-службе Госдумы подтвердили, что балкон в зале предназначается только для телеоператоров федеральных каналов. С сегодняшнего дня фотографам запретили им пользоваться.

Ранее группа депутатов предложила ограничить рост тарифов ЖКХ уровнем инфляции. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, согласно которому цены на коммуналку запретят поднимать быстрее установленного государством показателя инфляции.

Инициаторы проекта посчитали, что такое решение снизит финансовую нагрузку на россиян и уменьшит количество должников. Юрист Константин Крохин назвал законопроект популистским, так как он не учитывает особенности механизма ЖКХ в России.