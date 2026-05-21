В Госдуме объяснили, куда жаловаться при задержке подачи горячей воды

Аксененко: при задержке горячей воды нужно обратиться в УК или диспетчерскую

Если горячую воду не включили в заявленный срок, жильцам нужно обратиться в управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью РИА «Новости» .

Депутат напомнил, что плановые отключения горячей воды связаны с подготовкой к отопительному сезону. В ряде регионов сети сильно износились, поэтому проверки и ремонт помогают заранее находить проблемные участки и снижать риск крупных аварий зимой.

«Если горячую воду не включили в заявленный срок, первое, что нужно сделать — обратиться в свою управляющую компанию или аварийно-диспетчерскую службу. Управляющая организация обязана сообщить причину задержки и назвать новые сроки подключения», — сказал Аксененко.

Он добавил, что жильцам важно фиксировать все обращения: записывать номер заявки, сохранять переписку или направлять запросы через портал госуслуг и ГИС ЖКХ.

Если проблема затянулась или ответа не поступило, Аксененко посоветовал обращаться в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, администрацию или прокуратуру.

Тем временем в московском регионе уже начались плановые отключения горячей воды. Так, в микрорайоне Новые Химки с 19 мая по 1 июня проводят очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей, из-за чего в ряде домов временно отключат горячее водоснабжение.