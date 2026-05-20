Гидравлические испытания теплосетей проведут в Химках

С 19 мая по 1 июня в микрорайоне Новые Химки проведут очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей. На время работ в ряде домов временно отключат горячее водоснабжение.

Специалисты «ТСК Мосэнерго» продолжают подготовку коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону. Во время испытаний трубы проверят с помощью воды под высоким давлением. Такой способ позволяет заранее обнаружить слабые участки и предотвратить возможные аварии зимой.

После проверки коммунальные службы заменят поврежденные и изношенные элементы системы. Это должно повысить надежность теплоснабжения в холодный период. Полный список адресов, где временно ограничат подачу горячей воды, опубликован на официальном сайте «ТСК Мосэнерго». В компании напомнили жителям о необходимости соблюдать осторожность рядом с местами проведения работ.

«Просим жителей не подходить к участкам парения и лужам на асфальте, не заходить за ограждения и не оставлять автомобили рядом с зонами испытаний», — сообщили в «ТСК Мосэнерго».

Коммунальные службы отмечают, что плановые проверки тепловых сетей проходят ежегодно. Они помогают снизить риск повреждений труб в период максимальных нагрузок зимой.