В Госдуме назвали условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Россия со временем сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю. Произойдет это постепенно, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы, глава комитета по труду Ярослав Нилов.

«Со временем мы и к четырехдневной рабочей неделе перейдем, но без жесткой регуляторики, все постепенно», — отметил Нилов.

Депутат уверен, что со временем люди смогут отдыхать больше. Произойдет это благодаря внедрению новых технологий, а также более массовому использованию гибкой занятости, в том числе дистанционной.

Длинные праздничные выходные в честь майских праздников предложили сократить из-за урона экономике и ухудшения эффективности труда. Привычка «выключать страну» на полторы недели в начале мая — анахронизм, за который россияне платят срывами сроков, потоком неэффективности, утратой темпа, считает политолог Алексей Ярошенко.

Россиянам напомнили, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Такое правило предусмотрено статьей 153 ТК РФ.