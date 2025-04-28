Юрист Давыдовский: работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере

Юрист Артем Давыдовский в беседе с телеканалом «Звезда» напомнил, что выход на работу в праздничные дни должен оплачиваться минимум в двойном размере.
Такое правило предусмотрено статьей 153 ТК РФ. Она предполагает либо двойную оплату, либо дополнительный отгул. Сотрудник может договориться с работодателем о более высокой оплате, но меньше чем двойной размер за выход в праздничный день недопустим, подчеркнул юрист.
На прошлой неделе депутат Госдумы Алексей Говорин рассказал о рабочих и выходных днях в мае. Нерабочими будут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
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