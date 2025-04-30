Сегодня 16:02 «Чисто советский реликт». В России предложили отменить длинные майские выходные Политолог Ярошенко предложил исключить 1 Мая из числа государственных праздников 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Длинные праздничные выходные в честь майских праздников нужно сократить из-за урона экономике и ухудшения эффективности труда. Об этом в разговоре с 360.ru заявил политолог, общественный деятель Алексей Ярошенко.

«Предлагаю рассмотреть вопрос о сокращении майских праздников, в первую очередь — об отказе от выходного 1 Мая как утратившего смысл праздника. Привычка „выключать страну“ на полторы недели в начале мая — анахронизм, за который мы сами же и платим: срывами сроков, потоком неэффективности, утратой темпа», — сказал он. По мнению Ярошенко, в условиях современной России 1 Мая — «это чисто советский реликт», утративший свой смысл, потому что изначально этот праздник был посвящен пролетарскому интернационалу, революционному классу и марксистской борьбе.

«Сохранение его как государственного праздника — это не про уважение к труду, а про инерцию мышления», — считает эксперт.

Кроме того, политолог назвал парадоксом идею празднования Дня труда, в то время как в этот день никто не работает.

Это все равно что отмечать День трезвости массовым застольем. Если государство хочет уважать труд — его надо организовывать, а не отменять. В нынешнем виде 1 Мая давно превратилось в выходной без содержания. Это просто формальный старт «веселого отпуска», никак не связанный с реальной повесткой труда или экономики. Алексей Ярошенко Политолог, общественный деятель

Общественный деятель считает, что длинные выходные дни неблагоприятно влияют на состояние экономики, потому что «вся страна искусственно ставится на паузу». Это приводит к нарушению рабочего процесса, сбою производственных цепочек, увеличению нерешенных вопросов, простою и финансовым потерям. «Это расхолаживает и разбалтывает общество. <… > В условиях, когда от граждан и бизнеса требуются дисциплина, сосредоточенность и экономическая отдача, страна не может себе позволить такой разрыв ритма», — добавил Ярошенко.

Эксперт предложил несколько вариантов решения проблем, которые могут возникнуть на фоне продолжительных майских праздников. В первую очередь нужно упразднить 1 Мая как государственный праздник и сократить количество праздничных выходных до трех — День Победы и ближайшие к нему суббота и воскресенье.

Фото: РИА «Новости»

Также политолог считает, что необходимо реализовать дополнительные инициативы. Например, главы российских регионов могут организовать программы трудового участия молодежи, добровольческой занятости и субботников в период майских праздников.

Представителям сферы бизнеса и государственного сектора Ярошенко предлагает перейти на более гибкое распределение отпусков, чтобы не допускать массового одномоментного выпадения из ритма работы.