Россиянкам предложили рожать от насильников и отдавать младенцев в детдома

Россиянкам посоветовали не отказываться от рождения детей, зачатых в результате насилия. Об этом в ходе выступления перед студентами медицинского колледжа рассказал кандидат философских наук и консультант Департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов, его слова привел телеканал ОТВ .

Суслонов выразил мнение, что в России необходимо запретить аборты. В ответ на вопрос студентки о беременности в результате насилия он сказал, что не стоит прерывать беременность, а ребенка можно отдать на воспитание в детский дом.

«Я подчеркиваю, это не позиция как чиновника, это мнение как гражданина. У нас чиновники тоже имеют право на свободу слова», — подчеркнул спикер.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предупреждал, что ограничение абортов в одних регионах России приведет к их росту в других.