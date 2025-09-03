В Госдуме назвали даты повышения социальных пенсий

Депутат ГД Говырин: социальные пенсии повысят с 1 апреля 2026 года

Социальные пенсии увеличатся с 1 апреля 2026 года в соответствии с федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении. Об этом RT заявил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Он объяснил, что закон прямо устанавливает ежегодную индексацию на эту дату для индексации выплат. Пенсии повысят в том числе получателям пособий по инвалидности и по потере кормильца.

«Точные размеры надбавок станут известны после того, как правительство утвердит коэффициент индексации», — уточнил парламентарий.

Он добавил, что с помощью показателя определят процент повышения выплат. По его словам, коэффициент рассчитывают, исходя из динамики прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Также Говырин напомнил о запланированном на 1 февраля повышении страховых пенсий, которое коснется работающих и безработных пенсионеров.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отменить систему пенсионных баллов. Он объяснил, что такой метод расчета может провоцировать неравенство и лишать россиян с невысоким доходом права на полноценную пенсию.