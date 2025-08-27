В Госдуме предложили отменить систему пенсионных баллов

В Госдуме предложил отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов, поскольку она может провоцировать неравенство и лишать граждан с невысоким доходом права на полноценную пенсию. Об этом 360.ru сообщил депутат Сергей Миронов.

Парламентарий напомнил, что с каждым годом число ИПК, необходимых для получения страховой пенсии, увеличивается. Если в 2020 году требовалось 18,6 балла, то в нынешнем — не меньше 30.

«Более того, с каждым годом баллы все сложнее получить, повышаются требования к зарплате. В 2024-м, чтобы набрать 10 баллов, нужно было зарабатывать более 185 тысяч рублей в месяц, в этом — уже 230 тысяч», — пояснил Миронов.

Депутат предложил формировать пенсии только из трех прозрачных показателей: стаж, заработок и условия труда. Также, по его мнению, нужно ввести пенсионные льготы для врачей, учителей и многодетных родителей.

Ранее стало известно, что Миронов предложил индексировать зарплаты каждые три месяца.