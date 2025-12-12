В Госдуме напомнили сроки оплаты декабрьских квитанций за ЖКУ

Депутат Якубовский: оплатить декабрьские квитанции за ЖКХ нужно до 12 января

Россияне могут оплатить декабрьские квитанции за жилищно-коммунальные услуги до 12 января 2026 года. Об этом RT заявил член комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он объяснил, что сроки оплаты определяет постановление правительства № 354. Оно обязует потребителей оплачивать счета за услуги ЖКХ до 10-го числа месяца. В январе этот день выпадает на выходной, поэтому срок оплаты переносится.

«В январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому действует правило переноса сроков на ближайший следующий рабочий день — 12 января», — уточнил депутат.

Ранее стало известно о повышении тарифов ЖКХ в России. В Тюмени цены могут поднять почти на 30%, это произойдет в два этапа: первый проведут в январе, а второй — в октябре.

Власти Санкт-Петербурга разрешили повысить тарифы на ЖКУ на 16,5%. В январе цены увеличатся на 1,7%, а в октябре — на 14,6%. При этом окончательное решение по стоимости администрация опубликует в конце декабря.