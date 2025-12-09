Тарифы ЖКХ в Тюмени поднимут почти на 30% в 2026 году

В 2026 году в Тюмени ожидается повышение тарифов ЖКХ почти на 30%. Рост произойдет в два этапа: с 1 января и с 1 октября. Это следует из проекта постановления региональных властей, сообщил сайт URA.RU .

«Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Тюмень: с 1 января по 30 сентября 2026 года — 1,7%, с 1 октября по 31 декабря — 27,9%», — указано в проекте документа указано.

На данный момент постановление находится на обсуждении. Помимо Тюмени, в документе предусмотрена индексация тарифов для других муниципалитетов. Например, в Исетском округе они вырастут на 30%, в Тюменском округе — на 29,5%, в Тобольске — на 25,5%, в Упоровском районе — на 25,3%, в остальных — на 23%, написал MK.RU.