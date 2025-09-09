В Госдуме анонсировали две индексации пенсий в 2026 году

Депутат Нилов: в 2026 году пенсии проиндексируют 1 февраля и 1 апреля

Российские пенсии дважды проиндексируют в 2026 году — 1 февраля и 1 апреля. Об этом ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

При этом депутат отметил, что вторая индексация страховой пенсии превысит инфляцию.

«В следующем году по закону планируется 1 февраля индексация [страховой пенсии] на уровень фактической инфляции и 1 апреля — в зависимости от возможности бюджета Социального фонда», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание на то, что индексация также затронет работающих пенсионеров.

Нилов напомнил, что у военнослужащих индексация пенсий зависит от их должностных окладов. В этом году ее проведут 1 октября.

