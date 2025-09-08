Свыше 10 тысяч учителей досрочно вышли на пенсию в ХМАО

Более 10 тысяч педагогов воспользовались правом на досрочную страховую пенсию по старости в Ханты-Мансийском автономном округе. Из них 17 человек вышли на досрочную пенсию в текущем году. Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на пресс-службу регионального Соцфонда.

Как отметили в ведомстве, для получения досрочной пенсии необходимо иметь не менее 25 лет педагогического стажа, а также заработать необходимое количество пенсионных коэффициентов (с этого года — 30).

В специальный стаж включаются не только периоды педагогического труда, но и периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, организованных работодателем.

На педагогов в России распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. Так, преподаватели, завершившие стаж в 2022 году, могут оформить пенсию с отсрочкой в пять лет, то есть в 2030 году.