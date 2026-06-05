Три крупных соцпроекта реализуют в Тверской области

На полях Петербургского международного экономического форума врио губернатора Тверской области Виталий Королев и председатель координационного совета АНО «Евразия», депутат Госдумы Алена Аршинова подписали соглашение, которое предполагает реализацию в регионе трех крупных социальных проектов. В их рамках в регионе построят современный спортивный центр, обновят городской сад и автопарк скорой помощи.

«Президент Владимир Путин ставит амбициозные задачи по развитию многополярного мира и по улучшению качества жизни наших россиян. На обе задачи АНО „Евразия“ оперативно отвечает действием и результатами», — подчеркнула депутат Государственной думы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев уточнил, что фонд предоставил возможность приобрести 42 новых кареты скорой помощи, в том числе семь реанимобилей

«Это покроет полные потребности области в новых автомобилях скорой помощи», — сказал он.