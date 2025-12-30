В Германии прекратили второе расследование против Усманова

Власти ФРГ закрыли дело против Усманова по подозрению в нарушении санкций

Немецкие правоохранители прекратили дело против бизнесмена Алишера Усманова по подозрению в нарушении санкций. Об этом РБК сообщили представители предпринимателя.

Прокуратура Германии подозревала, что Усманов якобы оплачивал услуги по охране объектов, но защита отрицала его связь с ними. Обвинение сняли, также бизнесмен сделал взнос на благотворительные цели.

«Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, презумпция невиновности сохраняется», — рассказали адвокаты.

Ранее Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне прекратила еще одно расследование против Усманова по подозрению в отмывании денег. Процесс закрыли в ноябре 2024 года без предъявления обвинений.

До этого Усманов выиграл в немецком суде процесс против медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. Теперь указанное СМИ не сможет называть его владельцем яхты Dilbar.