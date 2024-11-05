Сегодня 15:18 «Сколько веревочке не виться». Последствия дела Усманова будут болезненными для Запада Публицист Белов: дело Усманова показало, что у Запада ничего нет на Россию 0 0 0 Фото: Anna Sergeeva/ZUMAPRESS.com / Global Look Press Эксклюзив

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Генеральная прокуратура Германии отчиталась о приостановке и последующем закрытии дела против российского бизнесмена Алишера Усманова. Его обвиняли в отмывании денег.

Как сообщило издание Bild, все 88 эпизодов, по которым шло следствие, остались нерасследованными. Как заявил представитель Генпрокуратуры во Франкфурте-на-Майне Георг Унгефук, «действия обвиняемого не причинили никакого финансового ущерба Германии и земле Гессен, а также какому-либо физическому или юридическому лицу в Германии, а предполагаемые преступления произошли давно». «Расследование временно прекращено с согласия обвиняемого 11 октября 2024 года в соответствии с пунктом 1 статьи 153а УПК ФРГ в обмен на выплату в размере четырех миллионов евро. Финансовый вклад будет выплачен в размере 1,5 миллиона евро нескольким НКО и 2,5 миллиона евро в госказну», — говорится в официальном комментарии прокуратуры. На первый взгляд, это выглядит как неглавное признание Усмановым вины с выплатой отступных. Вот только в реальности дело обстоит не совсем так. Точнее, совсем не так.

Фото: Власти Гамбурга конфисковали принадлежащую, предположительно, Усманову 156-метровую яхту Dilbar. Markus Scholz/dpa / Global Look Press

Как заявили адвокаты бизнесмена, его согласие на приостановку уголовного расследования «не содержит признания вины в инкриминируемых преступлениях», а «расследование Генпрокуратуры не установило фактов предполагаемых преступлений». Начатое в 2022 году с масштабных обысков в нескольких городах Германии и на принадлежащей Усманову яхте «Дильбар» расследование в итоге полностью развалилось. «Маски-шоу» с показательным штурмом немецкими спецназовцами пустых домов по делу российского гражданина спустя год суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными, а основания для обысков — голословными предположениями. В итоге над сотрудниками Генпрокуратуры нависла угроза уголовного наказания за превышение полномочий и преследование невиновных лиц. На этом фоне немецкое правоохранительное ведомство и приняло решение отказаться от всех обвинений против бизнесмена.

Фото: Земельный суд Гамбурга запретил газете Tegernseer Stimme распространять утверждение, что основатель USM Алишер Усманов владеет виллой в Баварии. Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

«Положение статьи 153а УПК ФРГ позволяет судам и прокурорам при определенных условиях воздерживаться от дальнейшего расследования уголовного преступления, при условии что общественный интерес в уголовном преследовании может быть устранен выполнением ряда условий, а серьезность обвинений этому не противоречит. Как только условие будет выполнено, расследование будет окончательно прекращено», — заявил Георг Унгефук, намекая на выплату Усмановым тех самых четырех миллионов евро. Из произошедшего можно сделать сразу несколько выводов, ни один из которых немецким и вообще европейским властям ничего хорошего не сулит.

Фото: Алишер Усманов — справа. Kremlin Pool / Global Look Press

Во-первых, действия Генпрокуратуры Германии вполне можно квалифицировать как вымогательство и «добровольность» согласия Усманова на выплату отсыпных никак не отменяет самого факта давления. Во-вторых, пример Усманова доказывает, что по большому счету на российских предпринимателей, а равно и на саму Россию у Запада ничего нет. И обосновать свои санкции юридически они не могут. Потому сегодня бал правит откровенный произвол.

Фото: Алишер Усманов выступает на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по фехтованию в Будапеште, 2019 год / РИА «Новости»

Ну и в-третьих, имущественные споры, как правило, не имеют срока давности. Достаточно вспомнить, сколько десятилетий французские и британские юристы выкручивали руки СССР по поводу так называемых царских долгов. И в итоге мы их погасили.

Таким образом, можно утверждать, что после того, как нынешний кризис в наших отношениях с Западом закончится, Россия обязательно воспользуется своим правом на компенсацию ущерба, нанесенного незаконными санкциями. Шансов выиграть это дело в суде у западных шулеров нет.

Чем больше они сегодня нарушают закон, в том числе касательно наших золотовалютных резервов, тем больше им придется отдавать впоследствии. И это неизбежно.