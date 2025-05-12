Российский бизнесмен Усманов выиграл суд в ФРГ против медиахолдинга Mediahuis

Российский бизнесмен Алишер Усманов выиграл в Германии суд против люксембургского медиахолдинга Mediahuis Luxembourg S.A. Теперь это СМИ не сможет называть его владельцем яхты Dilbar. Об этом сообщил представитель Усманова в беседе с РИА «Новости» .

Ранее издание Luxembourg Times опубликовало статью, в которой было написано, что яхту Dilbar арестовали в порту Гамбурга в рамках санкций ЕС, введенных после СВО. Судном якобы владел российский миллиардер Алишер Усманов.

«Земельный суд Гамбурга 5 мая признал не соответствующим действительности и запретил распространять [это] утверждение», — заявил собеседник агентства.

По его словам, нарушителям запрета грозит штраф до 250 000 евро за каждую повторную публикацию или даже тюремное заключение на срок до двух лет. Luxembourg Times уже удалил спорный материал.

Mediahuis Luxembourg — крупный медиахолдинг, владеющий такими изданиями, как Luxemburger Wort и Luxembourg Times.

Ранее стало известно, что Евросоюз вывел из-под санкций сестру Усманова и ряд других бизнесменов. Снятие ограничений добились власти Венгрии.