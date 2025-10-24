В ГД предложили ввести наказание за вовлечение детей в азартные игры

За вовлечение детей в азартные игры и их рекламу в России необходимо ввести ответственность. Депутат Госдумы Яна Лантратова разработала соответствующий законопроект, стало известно 360.ru.

Она отметила, что случай с семейной парой из Марий Эл и видеороликом для участия в челлендже треш-стримера Mellstroy показывает необходимость жестких мер.

«Наш законопроект вводит ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры и их рекламу. За действия может грозить до пяти лет тюрьмы, а за обычную рекламу казино — до двух лет лишения свободы или штрафы до 300 тысяч рублей», — заявила парламентарий.

Лантратова добавила, что разработанный межфракционной группой под ее руководством законопроект отправили на отзыв в кабмин.

Днем ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что отправит материалы в СК по семье из Марий Эл.