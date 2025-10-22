Семья в России набила тату годовалому ребенку ради конкурса треш-стримера

Российская семья сделала татуировку годовалому ребенку ради победы в конкурсе известного треш-стримера Mellstroy. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Семья набила татуировку годовалому ребенку для участия в конкурсе с рекламой казино. На видео малыш плачет… Направим материалы в Следственный комитет», — пообещала она.

Мизулина обратила внимание, что стример запустил конкурс с крупными призами для продвижения созданного им онлайн-казино. Участники конкурса могут делать в кадре что угодно ради попадания в тренды TikTok, главное условие — поставить ссылку на казино в описание видео.

«Тысячи подростков по всей стране который день бреются наголо, рвут паспорта, портят имущество и поджигают себя. Дальше будет хуже: с каждым днем видео становятся более жестокими и абсурдными. Завтра не только паспорта жечь будут, а релейные шкафы по его призыву?» — задалась вопросом она.

В настоящее время Mellstroy (Андрей Бурим) ведет стримы из Дубая, распределяя среди зрителей задания за миллионы рублей. Ранее его объявили в розыск.