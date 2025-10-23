Набитое годовалому ребенку скандальное тату с именем треш-блогера оказалось фейковым

Молодые родители ради победы в конкурсе треш-блогера записали фейковое видео, как их годовалому ребенку мастер набивает татуировку. Как оказалось, рисунок наносили обычной ручкой, сообщил РЕН ТВ .

По его данным, родители ребенка хотели с помощью провокационного ролика выиграть квартиру. Мать мальчика назвала его розыгрышем – «тату» сделали обычной ручкой. По ее словам, ребенок плакал, потому что устал и хотел спать.

Канал опубликовал кадры, на которых видно, что у мальчика нет татуировки на руке.

Ранее на видео с набиванием тату обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что семья сделала татуировку с именем треш-блогера Mellstroy своему годовалому ребенку для участия в конкурсе с рекламой казино.

Мизулина назвала произошедшее дном. Она добавила, что татуировка может быть ненастоящей, но ребенок на кадрах сильно плачет. Также глава организации пообещала, что направит материалы в Следственный комитет.