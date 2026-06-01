В ГД предложили обязать производителей уведомлять об изменении состава продуктов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой обязать производителей уведомлять потребителей о значительных изменениях в составе продуктов питания, вызванных удешевлением или заменой базовых ингредиентов. Соответствующее письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты, направленные на обязательное информирование граждан о существенном изменении состава пищевой продукции», — заявили в документе.

Там сказано, что сегодня некоторые производители оставляют привычную упаковку, дизайн и название, однако изменяют состав в худшую сторону: заменяют натуральные компоненты дешевыми, сокращают долю основного сырья, добавляют заменители молочного жира и ненатуральные ароматизаторы. Покупатель же продолжает брать такой продукт, полагая, что его состав не изменился.

Чернышов отметил, что формально информация о составе присутствует на упаковке, однако люди не могут заметить изменения быстро, особенно если о них напечатали мелким шрифтом. В итоге происходит «скрытая шринкфляция качества», когда хуже становится не объем товара, а сам продукт.