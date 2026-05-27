Техника, игрушки и зубная паста. Какие бренды исчезнут с полок магазинов
В России начал действовать обновленный список товаров для параллельного импорта
Из-за изменений в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, из магазинов пропадут многие бренды. В их число войдут популярные производители техники, косметики и игрушек.
Какие бренды в списке
Приказ Минпромторга о параллельном импорте утвердили в конце ноября 2025 года. Часть его положений начала действовать через полгода после публикации.
Из документа следует, что из перечня исключили товары брендов Acer, ASUS, Hewlett Packard (HP), HPE, Intel, Samsung, Kingston, Toshiba, IBM, Cisco, Fujitsu, Hitachi, ADATA, AIC, Apacer, Hynix, Inspur, SanDisk, Transcend, xFusion. В Минпромторге пояснили, что изменения не повлияют на ассортимент на отечественном рынке, так как есть российские аналоги.
Запрет коснется не только техники, но и других товаров. К ним относятся электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатная техника и краска Ricoh, зубные щетки Oral-B и игрушки Spin Master.
Также в перечне оказались парфюмерия и косметика брендов Acca Kappa, Astrophil & Stella, Casamorati, Clive Christian, Coreterno, Etat Libre D`Orange, Filippo Sorcinelli, Floraïku, Goldfield & Banks, Headspace, Histoires de Parfums, Juliette has a Gun.
В Минпромторге уточнили, что список регулярно пересматривается.
Последствия для покупателей
Механизм параллельного импорта начал действовать в стране с марта 2022 года, после введения санкций со стороны Запада. Благодаря этому механизму в страну ввозят товары без согласия правообладателей, перечень разрешенной продукции регулярно обновляется.
Представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в беседе с 360.ru отметил, что изменения не предполагают полный запрет ввоза устройств из списка.
«Здесь речь идет о том, что существуют разные каналы, и параллельный импорт — только один из них», — подчеркнул он.
Эксперт добавил, что многое будет зависеть от активности таможни и правообладателя.
Похожее мнение высказал 360.ru доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.
«Речь в данном случае идет не о полном запрете ввоза, а о прекращении упрощенного механизма поставок без разрешения правообладателя. Исключение различных марок электроники из параллельного импорта не является абсолютным запретом на их ввоз в Россию», — сообщил он.
Исключение брендов из перечня означает, что рынок достаточно насытился данной продукцией и на нем есть аналоги или равнозначные замены.
«Изменения внешней и внутренней конъюнктуры могут теоретически потребовать и внесения обратных изменений. Эта динамика является гибкой и на длительном отрезке времени может иметь разнонаправленный характер», — рассказал эксперт.
Собеседник 360.ru также отметил, что с помощью нововведений Минпромторг предлагает способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Товары, которые уже попали в Россию по параллельному импорту и прошли упрощенную процедуру законно, изыматься из продажи и в целом гражданского оборота не будут.