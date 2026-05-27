Техника, игрушки и зубная паста. Какие бренды исчезнут с полок магазинов

Из-за изменений в перечне товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта, из магазинов пропадут многие бренды. В их число войдут популярные производители техники, косметики и игрушек.

Какие бренды в списке

Приказ Минпромторга о параллельном импорте утвердили в конце ноября 2025 года. Часть его положений начала действовать через полгода после публикации.

Из документа следует, что из перечня исключили товары брендов Acer, ASUS, Hewlett Packard (HP), HPE, Intel, Samsung, Kingston, Toshiba, IBM, Cisco, Fujitsu, Hitachi, ADATA, AIC, Apacer, Hynix, Inspur, SanDisk, Transcend, xFusion. В Минпромторге пояснили, что изменения не повлияют на ассортимент на отечественном рынке, так как есть российские аналоги.

Запрет коснется не только техники, но и других товаров. К ним относятся электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатная техника и краска Ricoh, зубные щетки Oral-B и игрушки Spin Master.

Также в перечне оказались парфюмерия и косметика брендов Acca Kappa, Astrophil & Stella, Casamorati, Clive Christian, Coreterno, Etat Libre D`Orange, Filippo Sorcinelli, Floraïku, Goldfield & Banks, Headspace, Histoires de Parfums, Juliette has a Gun.

В Минпромторге уточнили, что список регулярно пересматривается.