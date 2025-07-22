В ГД объяснили важность дополнительного отпуска для работающих пенсионеров

В Государственной думе предложили ввести дополнительный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров. Важность этой инициативы 360.ru объяснил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

Сейчас у работающих пенсионеров нет возможности взять дополнительный оплачиваемый отпуск, но эти люди должны заниматься здоровьем и проводить больше времени с внуками.

«Пенсионеры, которые продолжают работать, вносят заметный вклад в экономику, их опыт востребован особенно в условиях кадрового дефицита, с их зарплат выплачиваются подоходный налог и страховые взносы. Несомненно, эта категория трудящихся заслуживает особого внимания и поддержки», — подчеркнул Миронов.

Однако нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества пенсионеров на рыке труда.

«Полагаю, разумным компромиссом станет возможность предоставлять работающим пенсионерам дополнительный ежегодный отпуск с сохранением заработной платы на срок до 14 календарных дней. Наша фракция готова подготовить соответствующие изменения в статью 128 Трудового кодекса России», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в России в два раза выросла доля компаний, планирующих сократить сотрудников во второй половине 2025 года.