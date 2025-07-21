Россиян предупредили о массовых сокращениях в 2025 году

В России вдвое выросла доля компаний, планирующих сократить сотрудников во второй половине 2025 года. Об этом говорится в докладе о региональной экономике, подготовленном экспертами Банка России.

Сейчас 11,5% работодателей намерены оптимизировать штат. Также снизилась доля предприятий, планирующих повышать зарплаты сотрудникам.

«В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025)», — говорится в докладе регулятора.

В Центробанке считают, что этот процесс будет способствовать снижению инфляции. Если говорить о работниках, то они столкнутся с усилением конкуренции за рабочие места и увеличением производительности труда.

В рамках исследования эксперты ЦБ опросили 11,6 тысячи российских предприятий. Они объясняют планы по сокращениям тем, что снизился спрос на продукцию компаний, выросли издержки и, как следствие, замедлилась деловая активность.

Чаще всего к оптимизации персонала готовы прибегнуть предприятия в таких сферах, как машиностроение, фармацевтика и добыча полезных ископаемых. Некоторые компании уже сокращают персонал, предоставляют сотрудникам внеплановые отпуска или вводят режим неполной занятости.

Ранее эксперт МИФИ Яков Якубович заявил, что многие россияне ошибаются, считая свое рабочее место гарантированным.