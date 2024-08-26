В ГД назвали необходимый для получения пенсии стаж в этом году

Депутат Чаплин: с 2024 года время стажа для пенсии составляет 15 лет

С этого года общая продолжительность страхового стажа для получения пенсионных выплат составила 15 лет. Об этом заявил депутат ГД Никита Чаплин в беседе с РИА «Новости» .

«Важным остается наличие требуемой законом общей продолжительности страхового стажа. С 2024 года это требование составляет 15 лет», — заявил он.

По словам чиновника, страховой стаж не считают таким же понятием как трудовой стаж. На самом деле это периоды, когда работодатель выплачивал за сотрудника страховые взносы.

Если работник не трудоустроен или в отпуске без сохранения зарплаты, то за него не платят страховые взносы. Отсюда следует, что этот срок не включают в страховой стаж при назначении пенсионных выплат. Несмотря на это, перерывы на работе не могут быть препятствием для выплаты пенсии.

Ранее Никита Чаплин рассказал, что пенсионерам старше 80 лет и инвалидам I группы с 2025 года выплатят 1,2 тысячи рублей. По его словам, для этого не надо будет подавать заявление.