На Гаити десятки людей погибли во время давки

Reuters: не менее 30 человек погибли в давке на туристическом объекте на Гаити

Как минимум 30 человек стали жертвами давки около популярной достопримечательности на севере Гаити. Об этом сообщило агентство Reuters .

ЧП произошло на территории цитадели Лаферьер в ходе традиционных празднований. Крепость признана объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, на месте работают полицейские, причина давки уточняется.

Премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме в социальной сети X выразил соболезнования семьям погибших. Он уточнил, что на мероприятии было очень много молодых людей.

Ранее в Индии на праздновании фестиваля Джаганнатх Ратх Ятра также началась давка, три человека погибли, еще более 50 получили травмы. Очевидцы сообщали, что ситуация накалилась из-за двух грузовиков с бревнами, которые попытались проехать в переполненный район.