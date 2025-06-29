Три человека погибли в давке на религиозном фестивале в Индии

В Пури во время грандиозного индуистского фестиваля Джаганнатх Ратх Ятра произошла трагедия. Толпа, собравшаяся на улицах города, попала в давку. В результате погибли три человека, а более 50 пострадали. Об этом сообщила газета The Times of India .

«Шесть из 50 человек, пострадавших в результате давки в храме в Одише, находятся в критическом состоянии», — уточнили журналисты.

По словам очевидцев, ситуация накалилась, когда два грузовика с бревнами попытались проехать в уже переполненный район.

«Узкое место для собраний в сочетании с ограниченным присутствием полиции и разбросанными лестницами из пальмового бревна рядом с колесницами создавало опасные условия для участников фестиваля», — сказал очевидец Чинмай Патра.

Свидетели подчеркнули, что около храма не было организованной системы движения людей. Отсутствовали отдельные входы и выходы. Грузовики проезжали без контроля. На время расследования власти отстранили двух высокопоставленных полицейских офицеров

В феврале этого года почти 20 человек погибли во время давки в Индии. ЧП произошло на железнодорожном вокзале в Нью-Дели.