В ФСБ рассказали, по каким словам можно вычислить телефонных мошенников

Телефонные мошенники все чаще используют якобы номера Федеральной службы безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ, дав советы, как не стать жертвой аферистов.

В случае, если в речи звонящего есть слова «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет», нужно сразу прервать звонок.

Кроме того, должно насторожить, если звонящий произносит такие словосочетания, как «ваш гражданский долг», «сообщите код из смс, данные вашей карты и паспорта».

Также аферисты могут использовать схему вымогательства денег в обмен на закрытие «уголовных дел». В ЦОС отметили, что граждан уведомляют о привлечении в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу только в письменном виде.

Россиян призвали внимательно относиться к звонкам и сообщениям родственников, утверждающих, что они попали в беду и им срочно требуется крупная сумма денег. В таких случаях нужно им перезвонить и убедиться, что это не обман.

Ранее жителей Москвы предупредили, что мошенники стали все чаще используют для обмана населения лжедоставку цветов.