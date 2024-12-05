Цветы от поклонника. Новая схема мошенничества появилась в Москве

Мошенники стали все чаще использовать новый способ обмана населения, используя лжедоставку цветов. Об этом сообщил врио начальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Москве Владимир Прасолов .

Схема мошенничества заключается в том, что курьер приезжает к человеку и представляется сотрудником службы доставки цветов. После этого он передает букет и уезжает.

На следующий день россиянину поступает звонок из той же «службы доставки». В ходе разговора лжесотрудник предлагает заполнить отчетность, а также просит продиктовать код из СМС-сообщения. Когда он поступает к аферистам, те могут узнать персональные данные жертвы и оформить на нее кредит.

Ранее россиян предупредили о таком способе обмана, как спуфинг, когда злоумышленник маскирует себя под компанию или человека, чтобы вызывать у жертвы доверие. В МВД призвали граждан внимательнее относиться к телефонным звонкам и минимизировать количество личных данных в интернете.