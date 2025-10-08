В ЕС назвали возможную дату принятия 19-го пакета санкций против России
Новый пакет санкций ЕС против России рассмотрят на саммите 22–23 октября
Очередной, уже 19-й пакет санкций Евросоюза против России могут рассмотреть и принять на предстоящем саммите 22–23 октября. Об этом «Известиям» сообщил евродепутат Томаш Здеховский.
По его словам, рестрикции одобрят, если государства — члены сообщества договорятся к указанному сроку.
«В Европарламенте есть значительная поддержка ужесточения мер, направленных на ограничение дипломатической деятельности России в ЕС», — заявил он.
Депутат добавил, что ограничение на передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны поспособствует повышению внутренней безопасности ЕС.
Здеховский отметил, что российские дипломатические миссии в последние годы якобы использовались для дезинформационных операций и шпионажа.
В начале октября ЕС также продлил санкции против 15 российских компаний и 48 россиян на один год. Также в сообществе определились со сроками принятия решений по заблокированным российским активам.