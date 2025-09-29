ЕС определился со сроками принятия решений по российским активам

Politico: ЕС хочет изолировать Орбана, чтобы принять решение по активам России

Евросоюз хочет принять решения по замороженным российским активам на саммите в Копенгагене в конце октября. Об этом сообщила газета Politico .

При этом лидеры европейских стран хотят добиться отстранения от принятия самых важных решений премьера Венгрии Виктора Орбана.

По мнению авторов статьи, время не на стороне Евросоюза, поскольку дефицит украинского бюджета на следующий год оценивают приблизительно в 23 миллиарда долларов. Соответственно, европейским властям необходимо в считаные месяцы найти способ его пополнить.

Ранее газета Bloomberg сообщала, что ЕС хочет согласовать кредит Украине в 140 миллиардов евро без единогласного одобрения всех стран.