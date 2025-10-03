Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на год

Евросоюз продлил еще на год санкции против 48 россиян и 15 российских компаний, обвинив их в гибридных действиях против союза. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС.

Их вклады в европейских странах заморожены, а им самим запрещено въезжать на территорию союза или следовать через него транзитом. Кроме того, граждане ЕС не имеют права оказывать им финансовую помощь.

Ранее газета Financial Times сообщила, что акции строительной компании Strabag, принадлежащие российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, могут передать австрийскому банку Raiffeisen в качестве компенсации за ущерб, понесенный в России.

Кроме того, за счет еще части замороженных российских активов планируется согласовать кредит на 140 миллиардов евро в пользу Украины.