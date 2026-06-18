В Екатеринбурге проведут бесплатный забег «ЗО.БЕГ» 28 июня

В Екатеринбурге 28 июня в Деревне Универсиады пройдет бесплатный забег «ЗО.БЕГ». Это будет не просто спортивное мероприятие, а настоящий праздник с разминкой, награждением и шоу-программой, написало URA.RU .

Забег стартует в 9:30 у Дворца водных видов спорта (Универсиады, 11). Перед началом забега пройдет официальное открытие и общая разминка. Участники смогут выбрать дистанцию — пять или десять километров. Всем участникам, достигшим 14 лет, выдадут стартовый пакет с номером, брендированную футболку и медаль финишера.