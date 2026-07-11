В Екатеринбурге девушка провела ночь в кабине подъемного крана из-за шторма

В Екатеринбурге машинистка крана Лера провела несколько часов в кабине на высоте 70 метров из-за шторма. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Гроза с ливнем застала девушку врасплох на стройке вечером. Она пыталась выбраться, но каждый разряд молнии и порывистый ветер пугали ее до слез и заставляли замереть. Конструкции крана трещали от сильных порывов.

Лера рассказала, что ждала спасения с 22:00, пока не стихла буря. В итоге ей удалось спуститься. Девушка уточнила, что был ее последний день на работе.

Минувшей ночью штормовой ветер, ливень и гроза добрались до Центральной России. Циклон «Бернадетт»обрушился на Московский регион. В Наро-Фоминске и Троицком округе ураган повредил жилые дома: снес крыши и сорвал облицовку.

Также циклон почти полностью разрушил приют для бездомных животных «Мурзик Шарики» в Шаховском районе. Погибла как минимум одна собака.