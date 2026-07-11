Циклон «Бернадетт» разрушил приют для бездомных животных в Подмосковье

Циклон «Бернадетт» практически полностью разрушил приют для бездомных животных «Мурзик Шарики» в муниципальном округе Шаховская. Об этом сообщило руководство Центра помощи бездомным животным в телеграм-канале .

«Приют разрушен. Где-то треть вольеров уничтожена. Остальные сильно повреждены. Часть собак разбежались. Сейчас ищем. <…> Идет проливной дождь. Это усложняет поиски», — отметили в сообщении.

Сотрудники также сообщили, что планируют в ближайшее время ремонтировать те клетки, которые еще можно спасти — собак сажать некуда. Среди животных есть пострадавшие, как минимум одна собака погибла.

Циклон «Бернадетт» повлиял и на работу столичных аэропортов. В аэропорту Шереметьево задерживают около 20 рейсов, в Внуково — 27.

Дорожные службы Подмосковья подготовились к удару циклона «Бернадетт», сотрудников перевели в режим повышенной готовности. Синоптики предупреждают о сильных осадках и ветре в Московском регионе.