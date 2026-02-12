В двух регионах России средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей

РИА «Новости»: на Чукотке и в Магадане средняя зарплата выше 200 тысяч рублей

Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в ноябре 2025 года зафиксирована сразу в двух российских регионах — на Чукотке и в Магаданской области. Такие выводы сделало РИА «Новости» , проанализировав данные официальной статистики.

Агентство заметило, что в конце 2024 в России не было ни одного региона, где средний уровень заработка превышал бы отметку 200 тысяч рублей.

По последним подсчетам, в Магаданской области среднемесячная начисленная зарплата достигла 244 тысяч рублей против 193 тысяч годом ранее. На Чукотке — 212 тысяч рублей, что на 31 тысячу больше, чем в прошлом году.

Аналитики подчеркнули, что показатель средней начисленной зарплаты рассчитывают до вычета налогов. Он включает премии и отражает доходы всех работников организаций, в том числе тех, кто получает очень высокие зарплаты.

В среднем по России в конце осени 2025 года этот показатель составил 98,2 тысячи рублей.

Уже в январе 2026 года соискателям предложили около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Этот показатель оказался на 109% выше, чем год назад.