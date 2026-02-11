Самой высокооплачиваемой профессией в России стал сварщик

РИА «Новости»: сварщикам в январе 2026 года предлагали 267 тысяч рублей

Самой высокооплачиваемой профессией в России в январе 2026 года стал сварщик. На втором месте — DevOps-инженер. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора по исследованиям hh.ru Марию Игнатову.

«В январе 2026 года медиана предлагаемых зарплат в вакансиях сварщиков составила 267 300 рублей, в вакансиях дата-сайентистов — 250 000 рублей, в вакансиях DevOps-инженеров — 216 800 рублей», — сказала Игнатова.

По данным сервиса, в январе соискателям предложили около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей. Этот показатель оказался на 109% выше, чем год назад.

В топ самых высоких предложений также вошли агенты по недвижимости с медианной зарплатой в 203 тысячи рублей и геологи, которым в среднем предлагали 197,9 тысячи рублей. Игнатова отметила, что такие суммы превышали общероссийскую медиану в 2,5-3 раза, в январе она составила 81 310 рублей.

По словам представителя портала по поиску работы, в лидеры по зарплатам чаще попадали дефицитные специальности, а также профессии, которые предполагают вахтовый формат работы или занятость в сложных климатических условиях.

Впрочем, экстремальные условия труда не останавливают зумеров. В 2025 году аналитики зафиксировали рост спроса на вакансии геологов. Количество резюме выросло на 13%, при этом зарплатные ожидания достигли в среднем 119 000 рублей в месяц.