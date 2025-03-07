В Думе предложили ограничить рост цен на цветы в преддверии праздников

Председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов направил в Федеральную антимонопольную службу обращение, в котором предложил законодательно ограничить цены на цветы в преддверии и в дни праздников, включая 8 Марта. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Нилов обратил внимание на то, что в этом году перед 8 Марта стоимость букетов в различных регионах России увеличилась на 40–70%. По его словам, ежегодно в преддверии главных праздников поставщики цветов намеренно повышают цены. В результате наблюдается ажиотаж и многократно завышенная стоимость букетов.

«Прошу вас выразить позицию ведомства относительно возможности законодательного ограничения ценовой политики в отношении цветочной продукции непосредственно в дни официальных государственных и неофициальных профессиональных праздников, а также в течение, к примеру, двух-трех дней перед этими датами», — отметил депутат.

Однако буквально на следующий день после праздника цены возвращаются к предпраздничному уровню. По словам автора обращения, эта проблема существует уже много десятилетий.

Ранее сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская предложила Международный женский день в России заменить на День жен-мироносиц. По ее мнению, церковный праздник, который отмечается во второе воскресенье после Пасхи, несет в себе важные идеи и ценности, которые должны быть близки женщинам. В отличие от 8 Марта, который имеет «коммунистические корни».