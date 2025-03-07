Международный женский день в России предложили заменить на День жен-мироносиц

Международный женский день 8 Марта в России следует заменить на День жен-мироносиц. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила сопредседатель Союза православных женщин, член Общественной палаты России Наталья Дмитриевская.

«День жен-мироносиц считается православным женским днем. Хотелось бы, чтобы он отмечался более широко и, конечно, стал государственным праздником. Вот именно день жен-мироносиц <… > нужно популяризировать, и он вполне мог бы заменить собой женский день 8 марта», — поделилась мнением она.

По мнению Дмитриевской, церковный праздник, ежегодно отмечающийся во второе воскресенье после Пасхи, несет в себе те смыслы и идеи, которым должны следовать женщины, в отличие от 8 марта, имеющего «коммунистически корни».

Ранее операторы по обращению с отходами предложили экологичные альтернативы привычным подаркам на 8 марта. Так, вместо срезанных цветов россиянам предложили выбрать растения в горшках — они прослужат дольше и не превратятся в мусор.